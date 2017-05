I andra delen av sin Skånehistorik har Gunnar Wetterberg kommit fram till tiden då de skånska landskapen blev en del av Sverige. Fokus ligger på upplösningen av Kalmarunionen och de många dansk-svenska stridigheterna, i en historieskrivning som inte ger plats åt mycket annat än kungar och krig.

Karl XI under slaget vid Lund, den 4 december 1676, målning av Johan Philip Lemke.

När jag var ung och började läsa historia, på 1970-talet, tilldrog sig ämnet inget nämnvärt intresse i offentligheten. Allmän­heten läste inte historikernas böcker och det klagades allmänt på att historiker bara skrev om ”krig och kungar”. Men detta var samtidigt med den stora socialhistoriska vågen i historieforskningen. Svenska historiker skrev nästan inte en rad om krig och kungar på den tiden, den politiska historien var nedprioriterad till förmån för hur stora befolknings­grupper levde. Studier av bondehushållens demografi och ekonomi, av arbetslösa under 30-talskrisen eller av barnarbete i den tidiga industrin stod på dagordningen.

Det var tvärtom när en del historiker återvände till krig och kungar, om än delvis med nya vinklingar, som historia på nytt blev populärt. Peter Englunds ”Poltava” från 1988 var ett genombrottsverk. Snart skrevs åter kunga­biografier. En rad populärhistoriska tidskrifter har sedan sett dagens ljus där braskande rubriker lovar nya av­slöjanden om andra världskriget. Flyhänta amerikanska skribenters verk om diverse krig, kriser och stora män översätts flitigt. Det tycks alltså inte ha varit sant att ­anledningen till det låga intresset för historia var att ­historikerna sysslade för mycket med krig och kungar. Snarare verkar det vara tvärtom, den historia som går hem bäst är fortfarande den traditionella politiska historien.

Sådana funderingar ligger nära till hands efter läsningen av andra delen av Gunnar Wetterbergs ”Skånes historia, 1376–1720” (Albert Bonniers Förlag). Han skriver själv i förordet att ”det är ofta politikens årtal som bestämmer de gränser och perioder historikerna väljer”. Så är det inte nödvändigtvis längre; det är historikern själv som väljer utifrån vad han eller hon anser vara ­viktigt för det problem som ska behandlas. Wetterberg väljer alltså själv en politisk periodisering, från Valdemar Atterdags död till freden i Frederiksborg, även om han ­säger att den också passar med jordbrukets – den allt ­dominerande näringens – reorganisering efter den senmedeltida agrarkrisen. Men jordbruket ändrades sedan inte radikalt förrän i början av 1800-talet, som han själv påpekar, så den hitre gränsen har politiken ensamt fått styra.

Annons X

Det är också den politiska historien, och då inte så mycket Skånes som Danmarks och de dansk-svenska ­krigens historia, som bär upp lejonparten av framställningen. När jag anmälde första bandet av Wetterbergs Skånehistoria (Under strecket 24/10 2016) uttryckte jag entusiasm över hans behandling av förhistorien; här ­diskuterade och levandegjorde han den arkeologiska forskningens undersökningar, kontroverser och senaste rön på ett konkret och stimulerande sätt. Jag konstaterade emellertid att forskningsdiskussionerna nästan helt avstannade när framställningen nådde den kristna medel­tiden. Här avverkade Wetterberg i stället kung efter kung, och den skånska historien hotade att drunkna i dansk rikshistoria.

Det klassiska politisk-historiska narrativet fortsätter i andra bandet. Wetterberg inleder med en bred behandling av framför allt dansk och svensk politik under Kalmarunionens tid. Unionens kaotiska upplösningsskede följs detaljerat. Här ges en för både svenska och danska läsare nyttig påminnelse om hur centralt Skåne och ­särskilt Malmö var för reformationens genomförande i Norden. Därefter är det den mäktiga danska adeln och de dansk-svenska kamperna som står i centrum, kulminerande med en bitvis rent krigshistorisk skildring av krigen 1657–1720, som till slut säkrade Skåne för Sverige. Kanske är detta ett sätt att skriva historia som tilltalar många läsare, om man ska tro mina inledande iakttagelser; själv finner jag det tungläst och farligt nära den historieskrivning som kallats ”one damned thing after the other”.

Detta politiska fokus hindrar dock inte att Wetterberg interfolierar med samhällsskildrande partier. Handeln, jordbruket och förhållandet mellan den godsägande adeln och dess underlydande bönder får sin behandling. Inte minst fokuserar Wetterberg på uppfödningen av oxar. Från 1400-tal till in på 1600-talet var levande slakt­oxar, stutar, Danmarks stora exportvara. De skeppades eller drevs till nordtyska och nederländska städer, där 1500-talets ekonomiska uppsving hade skapat ökad efterfrågan på kött. Wetterberg beskriver levande hur uppfödningen gick till och hur adeln, som tog de stora vinsterna, investerade i alla de slottsbyggnader som vi fortfarande kan se runtom i det skånska landskapet.

Wetterberg bygger på en mängd tidigare forskare, och han redovisar dem ofta. På så sätt är detta en vetenskapligt grundad syntes av god kvalitet. Jag tycker dock det är synd att han avstår från den popularisering av själva forskningen som han så framgångsrikt ägnade sig åt i de arkeologiskt baserade kapitlen. Diskussioner, kontroverser och motstridiga tolkningar lyser med sin frånvaro. Det blir också svårt att veta om han instämmer med de refererade forskarna. Så får vi veta att Øystein Rian har lanserat den ”mest spännande hypotesen” om Roskildefreden, men betyder det att Wetterberg ansluter sig till den? Vad talar för och mot den?

Ibland vet jag heller inte om Wetterberg har uppfattat, eller brytt sig om, teserna och tolkningarna i den forskning han refererar. Ofta lyfter han upp någon enskildhet, en god formulering eller en belysande episod men lämnar den okommenterad. När Nils Erik Villstrand skriver om de finska båtsmän som rekryterades till Blekinge efter Skånelandskapens övergång till Sverige 1658 att ”det var möjligt att ’försvenska’ ett dansksinnat Blekinge med hjälp av finnar”, som Wetterberg citerar utan kommentarer, är det menat att problematisera föreställningen om att nationella identiteter var lika viktiga då som nu, men den diskussionen bland historiker nämner inte Wetterberg och citatet hänger i luften.

Just när det gäller Skånes statsbyte står olika syner i forskningen mot varandra. Äldre forskning, både svensk och dansk, utgick som ett axiom från att detta var en stor och genomgripande omnationalisering, som man ofta kallade ”försvenskning”. Senare forskning har menat sig visa att den tidens nationella föreställningar på många sätt skilde sig från den senare nationalismen, att de inte spelade så stor roll i processen som hävdats och att det kan leda tanken fel att tala om ”försvenskning”; det handlade om en administrativ och judiciell uniformitet mellan Skånelandskapen och Sverige, om politisk styrning och lojalitet mer än om något försök att djupgående påverka människors tänkesätt och vardag.

Här ger Wetterberg i varje fall en antydan om att forskningsläget har förskjutits, eftersom han kort anför kritiken av försvenskningstesen och sätter ”försvenskning” inom citationstecken. En skånsk-nationell historisk mytbildning, där skåningarna brutalt försvenskades genom systematisk svensk terror, har Wetterberg inget till övers för. Han framhåller till exempel att snapphanarna var ett sammansatt fenomen men dock i huvudsak halvreguljära danska milisstyrkor, inte några spontana bondeuppbåd drivna av skånsk patriotism. De bestraffades drakoniskt av svenskarna, men även här använder Wetterberg ny forskning för att visa att myterna ofta uppförstorat bestraffningarna.

Här kan jag emellertid sakna en del av den senare forskningen. Wetterberg visar ­genomgående ett intresse för hur språket utvecklades, men när det gäller prästernas övergång till svenska har han missat Stig Alenäs avhandling. Den skånska adelns inställning till att söka ämbeten finns kartlagd i Peter Ullgrens avhandling, som också saknas i litteratur­listan. Likaså saknas Hanne Sanders syntetiserande bok ”Efter Roskildefreden 1658” (2008); hade Wetterberg konsulterat den hade han fått serverad hela den nya ­synen och den forskning den bygger på. Skånelandskapens intressanta ställning som ett hertigdöme under den svenska kronan men utanför kungariket Sverige kommer inte riktigt fram, inte heller hur vanligt det var med denna typ av särarrangemang för olika provinser i den tidens Europa. Den internationellt mer ovanliga inkorporeringen i Sverige efter 1680 skildras däremot tydligt, men här har citationstecknen kring ”försvenskningen” försvunnit.

Karaktäristiskt för Wetterbergs framställning är hans förtjusning i att gå ner i udda detaljer, ofta personöden som ger konkretion och tidsfärg. Vi möter den mäktige Malmöborgmästaren Jørgen Kock, som under reformationstidens strider ofta hamnade på den förlorande sidan men hade en fantastisk förmåga att göra sig vän med nya makthavare och fortsätta sin karriär. Tycho Brahe ­porträtteras – enligt författaren den mest berömda skåningen efter Zlatan Ibrahimović – men också hans mind­re kända syster Sophie, lärd och självmedveten, som lät kärleken styra sitt partnerval och som var först med att odla tulpaner i Norden.

Det är symptomatiskt för Wetterbergs framställningssätt att han inte avslutar boken med någon avrundning om var Skåne stod kring år 1720, utan med den polska prinsessan Marie Leszczynska. Hon var dotter till den polske kungen Stanisław Leszczinsky, som Karl XII insatt men som förlorade sin tron efter Poltava. Kungafamiljen fick då lämna palatsen och placerades i, av alla ställen, Kristianstad. I den lilla fästningsstaden ute i träsk­markerna tillbringade Marie några år som tonåring men genom politikens växlingar kunde hon 1725 gifta sig med Ludvig XV och bli Frankrikes drottning. När Carl Gustaf Tessin 1739 blev svensk ambassadör i Paris och uppvaktade henne svarade hon honom ”på oborstad skånska”.

Harald Gustafsson Professor i historia vid Lunds universitet