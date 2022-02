Skandalerna: Älskarinnor, pengar och lögner

Boris Johnson fick sparken från sitt första jobb som journalist på tidningen The Times. Han anklagades då för att ha hittat på citat av sin gudfar, historikern Colin Lucas, i en artikel om ett kungligt palats. Citatet handlade om att Storbritanniens kung Edvard II haft ett förhållande med en annan man.

Under slutet av 80-talet och början av 90-talet arbetade han som den konservativa tidningen The Telegraphs korrespondent i Bryssel. Där uppges han bland annat ha fabricerat artiklar för att hamna på förstasidan. En artikel handlade om att ”byråkraterna i Bryssel” sårat italienska egon genom att införa nya regler för kondomstorlekar. I en senare artikel i The Guardian tillbakavisar EU:s anställda Johnsons alster om kondomerna som ”bullshit”.