Anthony Blunt var mycket riktigt spion, medlem i ett av kalla krigets i efterhand mest beryktade spionnätverk, The Cambridge Four (eller Five; antalet medlemmar har ökat i takt med avslöjandena). Det rörde sig om intellektuella överklassbritter som under studietiden i Cambridge på 1930-talet övertygades om marxism-leninismens förtjänster och Sovjetunionens betydelse som ett bålverk i kampen mot fascismen. Tillsammans med Guy Burgess var Blunt något av en spindel i nätet – den äldre akademikern som iakttog de övriga, utvärderade dem, insåg vilka som hade talang och drog in dem i systemet när de hade tagit examina. På så vis kom män som Donald Maclean och Kim Philby, några av de mest ökända spionerna i Storbritanniens historia, att börja arbeta för Josef Stalin.

Under de årtionden som följde försåg Cambridgespionerna, som samtliga kom att inneha prominenta myndighetspositioner, Sovjetunionen med mängder av högintressanta uppgifter utan att någon fick upp ögonen för deras förehavanden. Remarkabelt, särskilt som några av dem – dock inte Blunt – var storkonsumenter av alkohol och flera gånger var nära att försäga sig under berusningens inverkan. Till saken hör också att ett par av spionerna, däribland Blunt, var homosexuella. Eftersom detta ännu var illegalt i Storbritannien var de per automatik att betraktas som säkerhetsrisker. Ändå fortsatte spioneriet under kalla kriget, och det dröjde till 1950-talet innan misstankar tog form – men spionerna kom undan. Två av de viktigaste, Guy Burgess och Donald Maclean, hoppade av till Sovjetunionen 1951. Kim Philby, som var ännu effektivare som spion och bättre på att dölja sina spår, klarade sig ända till 1963, då även han flydde till sitt ideologiska moderland.