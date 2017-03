Foto: Byggnads

Äntligen är den över, internationella kvinnodagen. Bekymret är inte att den finns eller uppmärksammas, utan att vuxna människor använder den som en förevändning för att göra gravt obetänksamma och genanta saker. Det är som att vetskapen om det mediala sökljuset efter vinklar på dagens tema, får somliga att släppa alla krav på redighet i tanken.

Som de som tar tillfället i akt att på internationella kvinnodagen uttrycka sig vara för kvinnor, eller känna respekt för kvinnor. Ett budskap lika banalt som avslöjande om den som sänder det. Ja, Donald ”grab them by the pussy” Trump, meddelade förstås på Twitter sin respekt för kvinnor. Vi tackar och niger.

Dagen används också för att i olika former hylla och lyfta fram duktiga, framgångsrika personer som råkar vara födda kvinnor. Gör det alla de andra 364 dagarna i stället, och vi har kanske kommit någonstans. Att göra det till huvudsak den 8 mars är att säga: jo, vi kan minsann, fastän vi är kvinnor. Det är den underordnades trotsiga klagan, och det är förunderligt att kvinnorna i ett av världens mest jämställda länder går med på att statuera sådana exempel.

I sammanhanget kan man förstås inte gå förbi den uppmärksammade kampanjen som fackförbundet Byggnads lanserade, där styrelsens femton män poserar på bild iklädda varsin rosa stickad mössa. Det är en så kallad pussy power hat, också känd som kitty hat.

Deras skäl till att iklä sig kulliga snippluvor är enligt dem själva: ”vi vill ta vårt ansvar”. I en debattartikel på SVT Opinion utvecklas argumenten – grabbighet och gamla normer ska ersättas av öppenhet och vänlighet. Det hela avslutas med episka slutord: ”Vi ÄR ett gäng vita, medelålders män. Men vi har i alla fall rosa mössor på oss.”

Kära Byggnads, ni säger er ha stora jämställdhetsproblem i er bransch. Tror ni på allvar att mösspåtagningen kommer att göra någon reell skillnad i den verklighet ni säger er vilja förändra? Ja, ni är ett gäng vita, medelålders män. Det är sannerligen ingen ursäkt. Det fråntar er inte ansvaret för att använda er maktposition på ett moget och omdömesgillt sätt.