Den framgångsrika tv-serien ”Skam” saknar knappast föregångare i tv- och filmhistorien. Det som gör den unik är i stället att den svarar mot behov som uppstått i nätkulturens tidevarv: ungdomar får ett berättande ­anpassat efter det digitala livet medan deras föräldrar får insyn i denna tillvaro.

I den fjärde och sista säsongen av ”Skam” kretsar handlingen kring Sana (Iman Meskini). Foto: SVT

Den norska tv-serien ”Skam”, om ett gäng ungdomar i Oslo, har nu sammanlagt ungefär 22 miljoner nedladdningar på SVT Play – enbart sedan december månad. I Danmark är berättelsen om Eva, Vilde, Isak och de andra faktiskt ännu mer populär. För att inte tala om i hemnationen, där inledningsavsnittet av fjärde säsongen bara första dagen hade en miljon unika tittningar – vilket innebär att var femte invånare i Norge såg Sana kasta svarta blickar på Noora och Yousef där de log så förtjust mot varandra i soffan. Och alltmedan antalet fans av originalserien stadigt ökar runtom i världen pågår förberedelserna för inspelningen av en engelskspråkig version. ”Skam” är, för att använda grannlandets uttryckssätt, en vidunderligt framgångsrik tv-produktion.

Men hur kommer det sig att NRK:s team inte bara lyckades med det uttalade uppdraget att locka ungdomarna tillbaka till public service, utan även fick stora delar av världen på fall? Är manusförfattare och regissör Julie Andems skapelse så banbrytande, nydanande och unik i sitt slag som ibland påstås? Nej, faktiskt inte.

Sista natten med gänget (1973). Foto: IBL

En tidig föregångare till ”Skam” är ”Sista natten med gänget” från 1973. Förutom att än idag räknas bland tidernas mest framgångsrika filmer var George Lucas och Francis Ford Coppolas lågbudgetproduktion den oväntade succé som fick Hollywood att inse ungdomspublikens potential som biljettköpare. Precis som ”Skam” verkade berättelsen om ett gäng fest- och sexsugna ungdomar tillfredsställa publikens behov av identifikation med fiktiva karaktärer som var ”precis som de själva”, det vill säga mer komplexa än de Barbie och Ken-liknande figurer som de dittills matats med i amerikansk film. Skådespelarna pratade som ”riktiga” tonåringar snarare än som idealungdomar och de rymde både framtidsdrömmar och självtvivel, var både duktiga och elaka, präktiga och kåta. Liksom i ”Skam” växlar här perspektivet mellan olika karaktärer så att vi närmare lär känna en handfull unga – Curt, Steve, John och Laurie. Och även i den fiktiva Kaliforniska hålan Graffiti är vuxenvärlden perifer på gränsen till fullständigt frånvarande. Soundtracket, däremot, i form av noggrant utvald tidstypisk musik, spelar en framträdande roll för såväl karaktärerna som för oss i publiken. Precis som i den norska succén, således.

”Sista natten med gänget” blev den första i en lång rad av både allvarliga och humoristiska skildringar av ungdomar på tröskeln till vuxenlivet, och den har många drag av det som skulle komma att utmejslas till en egen genre, high school-filmen, som ”Skam” delvis medvetet flirtar med.

Även kvarsittningsdramakomedin ”Breakfast club” fick vid premiären 1985 beröm för att den ”äntligen visade hur tonåringar pratar och tänker på riktigt”.

”Breakfast club” (1985). Foto: IBL

Hippiedramakomedin ”Dazed and confused” från 1993, som märkligt nog aldrig visats på bio i Sverige, hyllades också den för sin ”uppfriskande och osentimentala” skildring av tonåren.

Och – för att nämna en tredje och sista klassisk high school-film som ”Skam” står i tacksamhetsskuld till – serien skulle nog ha sett annorlunda ut utan ”Mean girls”. De rivaliserande tjejgängen i skolan, den skoningslösa åldershierarkin och den ständigt pågående kampen om popularitet har kanske aldrig framställts med sådan svart humor som i denna film från 2004, som blev den då 18-åriga Lindsay Lohans stora genombrott efter 15 år i branschen. Det var med ”Mean girls” som bilden av ett tjejgäng gående i bredd i slow motion, till tonerna av coolaste låten och med allas blickar på sig, blev emblematisk. En bild som naturligtvis dyker upp redan i första säsongen av ”Skam” när Vilde, Eva, Noora, Sana och Chris är på väg till fest hos högstatusgänget Penetrators.

Mean girls (2004). Foto: Everett / IBL Bildbyrå / [downloaded]

Men Julie Andem har även kunnat hitta inspirationskällor på betydligt närmare håll än Hollywood. I ”Skam” kan vi även se tydliga spår av nordisk ungdomsfilm; en tradition som står för ett allvarligare, mer problemorienterat och realistiskt tilltal. Filmer som ”Det är mitt liv” (2003), ”Säg att du älskar mig” (2006) och ”Vegas” (2009) har rättmätigt kritiserats för att vara så tunga såväl ämnes- som form­mässigt att de snarare avskräcker än lockar den unga biopubliken. Men andra, som ”Bara Bea” (2004), ”Mannen som älskade Yngve” (2008) och ”Det borde finnas regler” (2015), lyckas med konststycket att skildra ungdomstidens svårigheter med lätt hand – vilket förstås Roy Andersson gjorde redan 1970 i ”En kärlekshistoria” och Lukas Moodysson 28 år senare i ”Fucking Åmål”.

Fucking Åmål (1998). Foto: Memfis Film

Även inom tv-mediet har ”Skam” föregångare. I Sverige har vi haft ”Spung”, ”Tredje ­Avenyn”, ”Portkod” och senast ”#hashtag” som på ett liknande, om än inte lika framgångsrikt, sätt skildrar den vardagliga ungdoms­tidens himmel och helvete. Även NRK har de senaste åren producerat flera ­populära webbserier för och om unga.

Men allra mest påminner den norska serien om brittiska ”Skins”, en serie som sändes mellan 2007 och 2013 och som följer ett gäng nästan vuxna människor i London i fest och vardag. Sex, droger, vänskap, kärlek, våld, party, längtan och övergivenhet är några ­huvudteman. Alla är snygga, alla tillhör det övre samhällsskiktet och ingen tycks ha någon närmare kontakt med sina föräldrar. Varje avsnitt – betitlat ”Cassie”, ”Tony”, ”Jal”, ”Sid” etcetera – skildras ur en enskild karaktärs perspektiv, vilket ökar engagemang, komplexitet och trovärdighet.

Skins (2007–13). Foto: IBL

Vad gäller just trovärdighet, eller snarare känslan av autenticitet, går dock ”Skam” ­betydligt längre än alla sina föregångare. Inte bara tack vare att serien spelas in i existerande miljöer, att dialogen tas fram i samråd med de unga aktörerna och att ingen av skådespelarna är känd sedan tidigare. Eller för att ­avsnitten har extremt kort produktionstid – detaljmanus skrivs färdigt endast några dagar före inspelning – vilket innebär att dagsaktuella ämnen och sprillans ny musik kan vävas in. Utan framför allt genom att serien på ett sinnrikt sätt använder sig av den augmented reality-estetik som möjliggjorts genom digitala och sociala medier. Så har till exempel det tredje avsnittet av säsong fyra (som idag blir tillgängligt på SVT Play) redan under veckan sänts på webben i kortare episoder exakt vid de klockslag som karaktärerna i ”Skam” upplevde dem. Vi kan alltså följa skeendena ”i realtid”. Vidare kan man ta del av sms-trådar som karaktärerna sänder till varandra mellan avsnitten och lajka och kommentera deras aktiva Instagramkonton. I skrivande stund har exempelvis Sana 137 000 följare, Noora 339 000 och Isak 683 000!

Verkligheten och fiktionen för således en ständig dialog med varandra, vilket skapar samma känsla av delaktighet som ibland an­ges som förklaring till att så många unga i dag följer ”youtubers”: vloggare pratar inte till sin publik utan med den. I en mindre studie av unga flickors Youtube-användning som genomfördes i höstas framgick just att det var känslan av att vara sedd, delaktig och medskapande som var den enskilt största behållningen med att följa den uppmärksammade vloggaren Therese Lindgren. Teamet bakom ”Skam”, med producent Marianne Fugevold i spetsen, har förstått att använda just detta nya – de facto interaktiva och multimediala – sätt att uppleva ungdomskultur.

Som bekant är det dock inte bara den unga generationen som älskar ”Skam”, utan även föräldrar: vi som är uppvuxna med tablå-tv, som vår vana trogen väntar tills veckans ”långa” hopklippta avsnitt sänds och sällan klickar hjärtan på Instagram. Vår Skamfeber har kanske mindre med interaktion och mer med fyllande av kunskapsluckor att göra. Trots all information som finns tillgänglig vet nämligen gemene vuxen ganska lite om hur unga tänker, känner och lever i Norden idag, vilket enligt den danske barndomsforskaren Jens Qvortrup är en följd av att den yngre generationen fortfarande är underrepresenterad inom politik, forskning och medier. Qvortrup beskriver en strukturell diskriminering som leder till en kunskapsbrist som i sin tur resulterar i att vuxna ofta antingen avfärdar dagens unga som ”hopplösa” eller tvärtom omger dem med ett sentimentalt förskönande skimmer. Den senare attityden kan tyckas ”snäll” men är i själva verket lika falsk och förminskande som den förstnämnda och bidrar i lika hög grad till ålderssegregeringen.

Fjärde säsongen av ”skam” började visas på SVT Play den 15 april. Foto: SVT

Gapen mellan generationerna har dess­utom, enligt bland andra den brittiske medieforskaren David Buckingham, vidgats i takt med att våra liv i allt högre grad levs online, eftersom människor i olika åldrar rör sig i olika digitala sfärer som sällan möts. Enligt detta synsätt erbjuder ”Skam” vuxna insyn i en värld vi sällan eller aldrig har tillgång till – och Evas, Vildes, Chris, Nooras, Sanas och Isaks berättelser blir till sanningen om hur det är att vara ung idag.

Men hur välresearchad serien än är – och det är den verkligen, via enkäter, djupintervjuer och otaliga studiebesök i miljöer där unga vistas – så är den naturligtvis en fantasi. Inte minst Ungdomsbarometern – den årliga attitydundersökning som omfattar cirka 60 000 unga svenskar – blir en tydlig påminnelse om det. Medan tjejgänget i ”Skam” ­nästan uteslutande diskuterar ”russebussar”, sex och killar, så presenterar nämligen Ungdomsbarometern en generation som är starkt politiskt intresserad, bland vilken de stora samtalsämnena i fjol var flyktingar, miljö­frågor och Donald Trump och där tjejerna i första hand identifierar sig som feminister, antirasister och hundmänniskor.

I ”Skam” möts således den långa traditionen av samtidskänslig amerikansk populärkultur och den nordiska traditionen av allvarligare dito – och denna mix spetsas med augmented reality. Resultatet blir en tv-serie som fyller behov som vuxit sig större än någonsin i nätkulturernas tidevarv: å ena sidan den yngre generationens hunger efter berättelser som talar till och aktiverar dem, och å andra sidan den äldre generationens törst efter kunskap om hur det är att vara ung just nu.