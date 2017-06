"Skam"-skådespelarna mötte folket

I "Skam" följer tittarna ett gäng tonåringar på gymnasieskolan Hartvig Nissen i Oslo. Varje säsong har en ny huvudrollfigur. Eva, Noora, Isak och Sana har alla stått i centrum, och dessutom ges en inblick i deras vänners liv.

Serien är webbaserad och förs framåt med klipp, Instagraminlägg, Youtube-videor och chattar. Det mesta samlas på seriens nav, skam.p3.no. Där publiceras inläggen i realtid för att skapa en känsla av "här och nu".

"Skam" har vunnit flera priser på norska Gullruten, däribland årets innovation, bästa manus och bästa regi. Ungdomsdramat har även uppmärksammats i The Guardian och The New York Times.

Till hösten planeras en amerikansk version av serien som ska heta "Shame".

Seriens skapare är Julie Andem.