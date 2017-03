"Skam"-duo är årets tv-par i USA

Even och Isak blev framröstade till årets tv-par i konkurrens med flera internationella kärlekspar från tv-serier. Pressbild. Foto: NRK/TT

Rollfigurerna Even och Isak, spelade av Henrik Holm och Tarjei Sandvik Moe, i den norska dramaserien "Skam" har blivit framröstade till årets tv-par på den amerikanska underhållningssajten E Online, skriver NRK.

I finalomröstningen ställdes Even och Isak mot Magnus and Alec från tv-serien och när omröstningen stängde under måndagen stod det klart att "guttene" plockat 55,3 procent av rösterna och därmed vunnit.

"Ni är bäst! Så tacksam mot alla engagerade och stödjande fans. Vi vann tillsammans", skriver Henrik Holm på sitt Instagram-konto.