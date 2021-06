Skådespelarna i "Sex and the city" samlade igen

Skådespelarna från ”Sex and the city” har börjat jobba med en uppföljning till serien. Sarah Jessica Parker (som spelare berättare och journalisten Carrie Bradshaw) har publicerat en bild på sig själv på Instagram tillsammans med kollegorna Cynthia Nixon och Kristin Davis. Hon skriver också att de samlats igen för att läsa igenom de första avsnitten till den nya serien. Själva upplevelsen liknar hon vid att äta ”en efterrättsglass”, uppger The Guardian.

Den nya serien heter ”And just like that...” och beskrivs som en uppföljare till ”Sex and the city” vars huvudpersoner nu kommer att vara i 50-årsåldern. Kim Catralls roll Samantha Jones är dock inte med i de nya avsnitten.