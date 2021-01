Skådespelaren Tord Peterson är död

Skådespelaren Tord Peterson har avlidit, bekräftar hans familj för TT. Han hade en lång karriär bakom sig och blev på senare år mest känd för rollen som Ivar Pettersson i "Änglagård"-filmerna.

Tord Peterson föddes i Stockholm och började först studera till ingenjör, men sökte till en teaterskola och började under mitten av 1950-talet spela på olika teaterscener i Stockholm. Han filmdebuterade 1956 och gjorde under åren en hel del biroller i film och tv. Han spelade även roller på Dramaten under sent 1980- och 90-tal.