Skådespelaren Robert Michael Morris är död

Skådespelaren Robert Michael Morris har gått bort vid 77 års ålder, skriver Variety. Morris var mest känd för sin roll som Mickey i "The Comeback".

Serien, med Lisa Kudrow i huvudrollen, sändes i två säsonger med nästan tio års mellanrum och skildrar en medelålders sitcomskådespelares desperata väg tillbaka till rampljuset.

Lisa Kudrow twittrade om kollegans bortgång under tisdagen: "Vi förlorade Robert Michael Morris i dag. Han lämnar efter sig många gåvor, framför allt ett exempel på hur en genuint godhjärtad själ ser ut", skriver "Vänner"-stjärnan.

Annons X

Morris påbörjade sin karriär i nöjesbranschen 2005 i samband med den första säsongen av "The Comeback". Innan dess var han teaterlärare. Manusförfattaren Michael Patrick King ("Sex and the city") skrev rollfiguren Mickey, en älskvärd men förbisedd hårstylist, med Morris i åtanke.

"The Comeback" finns på HBO Nordic.