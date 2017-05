Skådespelaren Powers Boothe död

Powers Boothe blev 68 år. Arkivbild. Foto: Todd Williamson/AP/TT

Den amerikanske skådespelaren Powers Boothe har avlidit vid 68 års ålder. Han dog i sömnen av naturliga orsaker i sitt hem i Los Angeles, säger en representant till Variety.

Texasfödde Boothe fick sitt genombrott under 80-talet och under senare år har han haft roller i flera serietidningsfilmer, som de två "Sin City"-filmerna och "The Avengers". Han har också spelat i flera stora tv-serier, bland annat "Agents of Shield", "Nashville", "Deadwood" och "24".

1980 vann han en Emmy för rollen som den ökände sektledaren Jim Jones i "Jim Jones, förförare".