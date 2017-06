Skådespelaren Peter Sallis död

Peter Sallis gjorde rösten till Wallace i de animerade "Wallace & Gromit"-filmerna. Arkivbild. Foto: Paul Ashby/AP/TT

Den brittiske skådespelaren Peter Sallis är död, skriver BBC. Sallis gjorde rösten till Wallace i de animerade "Wallace & Gromit"-filmerna, men är också känd för sin roll i tv-serien "Last of the summer wine". BBC-serien sändes mellan 1973 och 2010 och Peter Sallis spelade rollfiguren Norman Clegg i samtliga 295 avsnitt.

Han gjorde även rösten till Råttan i "det susar i säven" och medverkade i en lång rad andra tv-serier och filmer.

Peter Sallis blev 96 år.