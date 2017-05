Skådespelaren Lorna Gray är död

Lorna Gray föddes i juli 1917 som Virginia Pound och deltog som ung i skönhetstävlingar och jobbade som modell. När hon skrev på kontrakt med produktionsbolaget Columbia bytte hon namn till mer filmstjärneaktiga Lorna Gray och spelade mot westernhjälten John Wayne i "Red river range", skriver Hollywood reporter.

Hon spelade även i Buster Keaton-kortfilmen "Pest from the west" och mot Boris Karloff i "The man they could not hang."

När Gray tog nästa steg i karriären och bytte bolag, bytte hon namn igen. Den nya arbetsgivaren Republic lanserade henne som en "ny upptäckt" under namnet Adrian Booth. 1951 pensionerade hon sig från yrket. Lorna Gray blev 99 år gammal.