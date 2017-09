Skådespelaren Frank Vincent är död

Skådespelarna Vincent Pastore och Frank Vincent inför premiären av säsong fem av "The Sopranos" 2004. Arkivbild. Foto: Frank Franklin II/AP/TT

Skådespelaren Frank Vincent, bland annat känd från tv-serien "The Sopranos", har avlidit, skriver TMZ. Enligt den amerikanska sajten fick han förra veckan en hjärtattack och avled under en hjärtoperation under onsdagen i New Jersey, USA.

Frank Vincent började sin karriär som skådespelare på 70-talet när han medverkade i lågbudgetfilmen "The Death Collector".

Förutom som sin roll som Phil Leotardo i "The Sopranos" har Frank Vincent även gjort sig känd genom flera Martin Scorsese-filmer, däribland "Maffiabröder", där han spelade rollfiguren Billy Batts.

Frank Vincent blev 78 år.