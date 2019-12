Skådespelaren Danny Aiello är död

Amerikanske skådespelaren Danny Aiello, känd från filmer som "Gudfadern II" och "Mångalen", har avlidit, skriver Deadline. Hans genombrottsroll var som gangstern Tony Rosato i andra filmen i "Gudfadern"-trilogin 1974. Aiello nominerades till en Oscar för bästa biroll i Spike Lees "Do the right thing" 1989.

Danny Aiello var av italiensk härkomst och spelade även i Sergio Leones "Once upon a time in America", men då i rollen som polis. I Madonnas musikvideo "Papa don't preach" spelade han sångerskans pappa och året därpå i filmen "Mångalen" Chers fästman.