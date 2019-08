Skådespelare gör Charles Manson två gånger

Herriman porträtterar Manson både i Quentin Tarantinos "Once upon a time in Hollywood" och i nya säsongen av Netflixserien "Mindhunter".

I Tarantinofilmen spelar Damon Herriman en yngre Manson, som styr sina "familjemedlemmar" och får dem att begå flera mord. I den David Fincher-producerade serien är han den äldre Manson, som de två FBI-agenterna Holden Ford och Bill Tench hoppas kunna ta hjälp av.