Det är en märkbart äldre Scocco som tonsätter ännu en separation, denna gång en dokumenterat faktisk sådan.

Likt den med Scocco nästan på dagen jämnåriga brittiska duon Everything But The Girl – och fortsättningen i Tracey Thorns solokarriär – har Scoccos berättelser om hjärtesorg, uppbrott och melankolisk ensamhet blivit ett svårutbytbart signum. Scocco, precis som Thorn, växte upp till en så skicklig skilsmässoskildrare att det upphörde vara ens de minsta intressant huruvida lyriken var självupplevd eller ej.