Jag fick tidigare idag ett mejl från en läsare med egna kunskaper om Venezuela. Han skrev bl a följande:

”Venezuela är ju bara ett i raden av socialistiska "mönsterländer" som hyllats av en enig vänster under en tid och som sedan totalhavererar och "glöms bort" i väntan på att nästa socialistiska mönsterland ska uppstå.

I haveriet ligger inte bara fattigdom och misär, utan ett allt större förtryck, våld, korruption och en utstakad väg mot diktatur. Detta mönster går igen, och igen, och igen. Vi har sett det hända i 100 år.”

Hans fråga till mig handlar om hur det kommer sig att socialismen som idé fortsätter att attrahera människor också i Sverige.

Det är en fråga värd att fundera över.

Ett perspektiv får man om man läser Kjell Albin Abrahamsons sista bok ”Stor var Lenin… En massmördare och hans statskupp” (Hjalmarson & Högberg, 2017).

Det är en spänstig, lättläst och högst polemisk bok som blandar stor kunskap om Lenin med en bitvis rasande polemik mot alla som än idag glorifierar Lenin (som t ex Aftonbladets kulturredaktör Åsa Linderborg).

Det är lätt att förstå Abrahamsons ilska. En hel del av de exempel han ger på hyllningarna av Lenin i Sverige är närmast absurda. Kanske hör det inte direkt till avdelningen hyllningar men de beskrivningar av Lenin och hans gärning som finns i svenska uppslagsverk och som citeras är rent häpnadsväckande.

Sammanfattningen av Lenin/Stalin hämtas från Harvardprofessorn Richard Pipes: ”Stalins storhetsvansinne, hans hämndlystnad, hans morbida förföljelsemani och andra motbjudande personliga egenskaper får inte dölja det faktum att hans ideologi och arbetsmetoder var Lenins.”

Ett för mig nytt, intressant spår i boken är jämförelsen mellan Lenins Ryssland och tsarriket. Tsarismen ska inte, skriver han, skönmålas men inte heller svartmålas:

”Normalna, svarar ofta ryssar på frågan hur det står till. Det samma kan sägas om det kejserliga Ryssland, varken bra eller dåligt, normalna.”

Bilden av det land, Sovjetunionen, som Lenins revolution/statskupp skapade är nära kopplad till bilden av det Ryssland som under mycket lång tid väckt oro och skräck i många länder.

Finns det en russofobi, ett ogrundat hat av Ryssland ? Den schweiziske journalisten Guy Mettan har skrivit boken ”Varför vi älskar att hata Ryssland – russofobi från Karl den store till Barack Obama” (Karneval förlag, 2017).

Det är lite speciellt att läsa den just nu när USA är mera uppjagat över ryska ondskefulla intriger som förklaringen till valet av Donald Trump. Till den frågan tänker jag återkomma; jag är i USA i nästa vecka för att bl a försöka förstå den frågan bättre.

Men jag tror att ”russofobi” lätt blir ett spår som leder vilse.

Det finns två nyutkomna böcker som jag tror ger rimligare infallsvinklar.

Den ena är Dmitri Trenins ”Should we fear Russia?” (Polity 2016) som på bokens baksida hyllas av både Henry Kissinger och professor Joseph Nye. Hans tes är att Rysslands svaghet är ett större problem är Rysslands styrka (föreställningen om Rysslands styrka). Trenin sammanfattar sitt budskap så här: ”Russia should not be feared but, rather, always be handled with care”.

En annan, än mer fokuserad bok i ett högst aktuellt ämne är “Everyone loses – The Ukraine crisis and the ruinous contest for post-Soviet Eurasia” (Routledge 2017) av Samuel Charap från International Institute for Strateguic Studies” och Timothy Colton, professor på Harvard (Government and Russian Studies).

Relationerna mellan Ryssland och västmakterna är ett nollsummespel som hamnat i en återvändsgränd. De menar att det är västmakterna som måste ta första steget för att lösa upp konflikten. Kanske var det detta som var Trumps och Trump-rådgivarnas tanke under 2016. I så fall kan man åtminstone idag konstatera att även i detta avseende har Trump & Co hittills uppvisat en magnifik inkompetens.

Kommer det att bli en lösning? Författarna menar att det inte finns några garantier för en sådan men att inte göra ett försök innebär ett nytt kallt krig. ”One cold war was enough.”

I sin bok ”Härskarna i Kreml” (Albert Bonniers förlag 2014) som den svenske diplomaten Örjan Berner i huvudsak torde skrivit före Ukrainakrisen (som började i februari 2014) uttryckte han en liknande förhoppning:

”En fast västlig hållning mot aggressiv rysk politik är nödvändig, men den bör innehålla både käpp och morot. Rysslands politiska elit, och om möjligt även dess folk, bör få klart för sig att det här finns alternativ, att västvärlden är fullt beredd att godta en viktig regional och även global roll för Ryssland, att landets legitima säkerhetsintressen kommer att kunna tillgodoses, att ett dynamiskt samarbete med Europa och även med USA kan skapas med all respekt för Rysslands egenart, dess kultur och traditioner – allt under förutsättning att Kremls aktuella aggressiva politik slutgiltigt överges.”

Förutsättningarna för det Trenin, Charap, Colton och Berner skriver om i sina olika verk tycks dock åtminstone för dagen inaktuellt.

Skulle initiativ i denna riktning tas kommer de snarare att komma från EU än från USA. Då skulle utgångspunkten vara realistisk geopolitik och inte politisk ideologi.

Men det finns i alla kriser vinnare och förlorare, vilket nog får leda till en känsla att något verkligt töväder inte finns i sikte även om hotbilderna sannolikt är överdrivna.