”Ska stora bolag få ta över primärvården?”

Svensk sjukvård, i synnerhet primärvården, har under de senaste tjugo åren genomgått en accelererande förändring mot en kommersialisering. Stora vårdkoncerner och riskkapitalbolag i samverkan med nätläkarbolag, apotek, försäkringsbolag och detaljhandel formerar nu strategier för att lägga under sig stora delar av den mångmiljardmarknad som den skattefinansierade primärvården utgör. Det har redan skett ett stort antal uppköp av vårdcentraler runt om i landet och fler är på gång. Vi står inför en radikal förändring av vårdens ägande och styrning. Det demokratiska inflytandet kan komma att begränsas med risk för att värderingar, om en jämlik sjukvård på lika villkor given efter behov, äventyras till förmån för stora kapitalägares delvis motsatta intressen. Denna omställning har pågått utan större offentlig uppmärksamhet. Det är hög tid att föra en öppen diskussion om denna ideologiskt och etiskt viktiga fråga.

Axel Höjer skrev 1948 i en utredning om öppenvården att 1 allmänläkare per 1 500 invånare är ett lämpligt antal för att täcka behovet och ”uppenbart är dock, att vi i Sverige icke inom rimlig tid kan nå upp till denna standard”. Senare statliga utredningar har angivit samma mål, men ännu i dag har en allmänläkare ansvar för över 2 000 invånare, trots de ökade krav som den medicinska och demografiska utvecklingen ger. Allmänläkarbristen, med dålig tillgänglighet och kontinuitet som följd, har regionerna försökt lösa med så kallad triagering, vilket i praktiken syftar till att hindra människor att träffa en läkare. Det leder ofta till hantering av problem utan att lösa dem. Det blir ineffektivt, dyrt och leder patientströmmarna till akutmottagningar och anonyma nätläkare. Detta misslyckande av den offentliga skattefinansierade sjukvården har skapat en marknad för privata investeringar med många miljarder i omsättning. Vårdvalsreformen 2010 öppnade fältet fritt. Tidigare kunde läkare etablera sig som småföretagare. Nu infördes krav på certifiering av vårdgivare i stället för krav på tillgång till läkarkompetens, vilket ledde till avgörande fördelar för vårdföretag med riskkapital.