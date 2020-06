En bokhandelshylla som faktiskt växer i dag är den om djur och natur. Även om floror och naturlyrik alltid haft entusiaster, med blick för mätarlarv och lärka, och även om exotiska planschverk med motiv från fjord och savann belamrat otaliga kaffebord, har en annan sorts fascination för det mer-än-mänskliga tagit form på senare tid. Kring träds intelligens, exempelvis. Denna fascination är direkt kopplad till klimatkris och planetär förstörelse, som om vissa saker blir synliga först under hot.

En särskild genre av sådana böcker har sökt sig till det rika och okända liv som vistas under vatten – och efter att ha läst Torolf E Kroglunds till svenska just översatta ”Resa med ål. En omväg hem”, undrar jag för ett ögonblick om den undflyende ålen är på väg att ge upphov till en egen mikrogenre. Skälet är främst den uppmärksamhet som fjolårets Augustprisvinnare Patrik Svenssons ”Ålevangeliet” fått; senast genom stort uppslagna artiklar i New Yorker och New York Times.