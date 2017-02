Justin Timberlake ska uppträda. Arkivbild. Foto: Rich Fury/AP/TT

Dessutom ska John Legend framföra de nominerade låtarna "Audition (The fools who dream)" och "City of stars" från "La la land". I filmen sjungs de av Emma Stone och Ryan Gosling.

Oscarsgalan äger rum den 26 februari och leds av Jimmy Kimmel.