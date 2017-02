Sjunde raka för Brynäs

Brynäs Oskar Lindblom jublar med lagkamraterna. Foto: Christine Olsson/TT

Idag är nittonåringen en av dem som driver på allra mest för en repris av den hockeyfesten.

– Det var riktigt häftigt och självklart dyker de bilderna upp i huvudet igen. Det är någonting man vill uppleva och nu kan man vara med och faktiskt bidra till att det blir så, säger Linus Ölund efter 4–1 mot Rögle.

Det var han som inledde och avslutade målskyttet när Brynäs tog sin sjunde raka seger i februari.

En utveckling som såg ut att vara fjärran efter sju förluster på Gävlelagets åtta matcher i januari.

Men vid månadsskiftet kom alltså vändningen.

– Vi tog ett lite längre videomöte en dag och pratade igenom läget. Alla fick säga vad de tyckte. Då kom vi fram till att vi skulle ta det lugnt och börja om med det defensiva spelet. Sedan kom vi ihop oss bra, säger Ölund.

Efter det mötet har februaris sju matcher samtliga slutat med vinst – fem under ordinarie tid, en efter straffar och en efter förlängning.

Mot formstarka Rögle var det ett matchstraff på David Åslin för "checking from behind" på Lukas Kilström, halvvägs in i andra perioden, som öppnade för Brynäs sjunde raka seger:

I det fem minuters power play som följde kopplade Brynäs raskt greppet om matchen med två mål innan det ens hade gått en minut efter att Rögleforwarden hade lämnat isen.

En styrning av SHL:s skytteligaledare Kevin Clark gav 2–1 och bara 31 sekunder senare var det trean i skytteligan, Oskar Lindbloms, tur att knacka in pucken i röran framför Röglemålet (3–1).

– Två riktigt fina styrningar, precis som vi har pratat om – att i power play ska vi skjuta mycket uppifrån på kassen och vinna tillbaka andrapuckarna. Vi har sagt att vi ska ha mycket folk på mål och vinner man tillbaka andrapuckarna direkt om det inte blir mål så blir deras box liten, då får man ännu fler lägen, konstaterar Linus Ölund.

När 19-åringen själv sedan fick koll på en flipprande puck och lyfte in sitt andra mål för kvällen i början av tredje (4–1) var både Rögles fem matcher långa segersvit över liksom deras segerchanser i matchen.

För Brynäs – som har gjort nästan fem mål i snitt per match under februari – är det nu bara fyra måls målskillnad upp till fjärdeplatsen och därmed hemmaplansfördel i det kommande slutspelet.

Men innan dess väntar fem matcher – varav fyra mot nuvarande toppkvartetten Växjö, HV71, Frölunda och Linköping.

– Roliga matcher som blir som slutspelsmatcher. Vi kommer kanske få möta något av de här lagen i slutspelet så det gäller att sätta sig i respekt här redan nu.