Sjuksköterska: ”Värsta jag någonsin sett”

Manchesterborna samlas för att hålla en tyst minut på St Ann’s Square. Foto: Rui Vieira/AP

Medan allt fler gripanden görs efter terrorattacken i Manchester, kommer också vittnesmål inifrån akutvården om timmarna efter dådet.

En sjuksköterska berättar i The Guardian om hur nattoperationerna drogs igång på Stepping Hill hospital, dit några av de över 100 skadade skickades för operation på grund av splitterskador, orsakade av muttrar och bultar från bomben. Vissa objekt var två, tre centimeter långa och hade trängt in i människor.

– Några hade stora hål i vävnaderna. En splitterskada är som ett stort kulhål. Det förstör allt i dess väg: Artärer, ben, nerver – allt. Jag har tjänstgjort i operationssalar sedan 1988 och detta är det värsta jag någonsin sett, säger operationsjuksköterskan Joe O’Brien i The Guardian.

Hela operationslag med kirurger, narkosläkare, sköterskor, operationstekniker, röntgenläkare och sjukhusledningen kallades in.

Under torsdagen har ytterligare två personer gripits i det terrornätverk som misstänks för delaktighet i dådet. Det adderar till sex andra gripanden under de tre dygn som gått efter dådet. I Tripoli i Libyen har den misstänkte gärningsmannens far och yngre bror gripits, uppger antiterrorstyrkans talesperson Ahmed bin Salem för nyhetsbyrån AP.

Samtidigt växer blomsterhavet på St Ann's Square och Albert Square i Manchester, där de 22 dödsoffren hedras.

Kvinnor tänder ljus för att hedra offren i terrordådet i Manchester. Foto: Tomas Oneborg

Nu kommer också berättelser om hur sjukhusen agerade efter terrorattacken. Flera operationssalar öppnades. Hela operationslag med kirurger, narkosläkare, sköterskor, operationstekniker, röntgenläkare och sjukhusledningen kallades in.

– Kirurgerna opererade bort bultar och muttrar ur patienter. En patient som kom in med splitter i buken klockan 4 på morgonen, opererades i tolv timmar, berättar operationssjuksköterskan Joe O'Brien i The Guardian.

Terrordådet drabbade många Manchesterbor. Det fanns till exempel sjukhuspersonal som hade anhöriga på konserten.

En kirurg skulle hämta sin dotter och blev vittne till dådet, men skyndade sig ändå in till sjukhuset för att operera skadade, uppger O’Brien, som uttrycker en önskan om att Manchesterborna nu ska fokusera på den värme och medmänsklighet som så många visat varandra.

På Stepping Hill hospital förstod man successivt vidden av attacken. Polisen instruerade sjukhuspersonal att lägga de skadades tillhörigheter i väskor och låta bli att tvätta rent splittermaterial. Bultar och muttrar från bomben som sårade konsertbesökarna betrakar polisen som bevismaterial.

– Då gick det upp för mig hur fruktansvärt det som hänt är. Jag grät när jag gick hem från sjukhuset halv tio på tisdagsmorgonen, berättar Joe O’Brien i The Guardian.