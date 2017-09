Sjuksköterska felaktigt gripen på sjukhus

Sjuksköterskan greps på ett sjukhus i Salt Lake City i USA. Foto: Salt Lake Citys polismyndighet/AP/TT

En sjuksköterska i Salt Lake City i USA har fått en ursäkt av polisen sedan hon felaktigt gripits under bryska former på sin arbetsplats efter att ha vägrat ta ett blodprov från en medvetslös patient, rapporterar CNN. Två poliser har tagits ur tjänst under utredningen.

Enligt Suzanne Winchester – talesperson för sjukhuset – får blodprov bara lämnas till polisen om den provtagne är gripen, har givit samtycke eller om det finns ett juridiskt dokument om att det ska ske. Ingen av förutsättningarna var uppfyllda i fallet. Sjuksköterskan och hennes chef informerade poliserna om detta men hon greps ändå och hölls i cirka 20 minuter innan hon släpptes.

– Alla var mycket chockade – det var mycket upprörande för vår personal, säger Winchester.

Händelsen inträffade den 26 juli. I torsdags släpptes en video på gripandet från en kamera en av poliserna bar och som har spritts på sociala medier.