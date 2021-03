Sjukfrånvaro ökade 42 procent i slutet av 2020

Antalet sjukdagar var 2,38 per anställd under det sista kvartalet i fjol, att jämföra med 1,67 under oktober–december 2019 – en ökning med 42 procent, visar nya siffror från Statistiska centralbyrån.

Ökningen märktes även tidigare under 2020, och den pågående pandemin är enligt SCB en stor del av orsaken.