Sju svenska bidrag i Eurovision-finalen

Christer Björkman och hans handplockade svenska team styr Eurovisons-apparaten Foto: Janerik Henriksson/TT

Att hela Eurovison-apparaten styrs av Christer Björkman och hans svenska handplockade team av nyckelpersoner har nog ingen Eurovision-älskare missat.

Men att en fjärdedel av kvällens bidrag har en svensk låtskrivare är inte lika tydligt.

Förutom Bengtssons "I can't go on" har svenskar även komponerat bidragen från Azerbajdzjan, Polen, Kroatien, Grekland, Cypern och Bulgarien.

Lite i skymundan, sådär.

– Ja, så är det ju. Om jag ser till mig själv, så kan jag säga att mitt driv aldrig har legat i att få ett erkännande i rampljuset. Mycket hellre att jag har det inom branschen, säger Joacim Persson, som skrivit Kristian Kostovs topptippade "Beautiful mess".

– Och nu när jag tänker efter lite, så tycker jag faktiskt det är riktigt skönt att leva lite i det dolda.

Joacim Persson – som även skrivit och producerat musik åt bland andra Kelly Clarkson, John Legend, Kylie Minogue, Lady Gaga och Miley Cyrus – hade tre bidrag med i torsdagens semifinal, varav en gick till final.

Det var en konstig upplevelse i sig.

– Jobbig känsla att en gick vidare och två åkte ut. Några är ledsna, någon är svinglad. Under den här tiden har man lärt känna alla på ett personligt plan, så man går ju inte in som en neutral robot. Jag nojade lite för det här på förhand, man sugs in i den här bubblan när man är här. Allt blir så stort och viktigt.

TT: Hur går det egentligen till. Hör de av sig från typ Makedonien och beställer en låt?

– I det här fallet så har ingenting specialskrivits. Det är låtar som legat i en låda, eller i vart fall på nån disk, och som jag tog fram och tyckte var bra och kunde bli jättebra om de hittar rätt artist och rätt hem. Makedonien fick in 200 bidrag och de valde vår, så det är ingen walk in the park.

TT: Hur viktig är Eurovision för dig?

– Hehe. Det kanske inte är det här som är min stora mission med mitt skapande, om jag får vara lite modest... Efterlivet på mycket av musiken härifrån är kort, det är få grejer som blir till stora radiohittar. Men det är ändå ett bra forum, och det är en rolig bubbla att vara i.

Förutom Persson har Sandra Bjurman för femte gången skrivit en låt åt Azerbajdzjan, bland dem vinnarlåten "Running scared" från 2011, och har även skrivit Ukrainas bidrag 2014. Tony Malm låg bakom Jon-Henrik Fjällgrens bidrag i Melodifestivalen 2015, och har nu segerchans med Kroatien.

Tävlingsproducenten Christer Björkman är inte förvånad över de många svenskarna.

– Nej, för vi är bra. Det har blivit ett rykte om oss att vi levererar bra låtar. Då vänder man sig till svenska upphovsmän, de har lyckats vinna för fler länder är Sverige. Vi är ett bra musikland, har bra utbildningar, och många dörrar öppna ut utanför Sverige.