Sju miljarder badkar vatten smälter – varje dag

”Glödlampan tändes”. Så beskriver Jason Box vad som hände i hans huvud sommaren 2012 – när omfattande skogsbränder drabbade hans delstat i USA, Colorado. I en stor intervju med SvD berättar han om upptäckten av fenomenet ”mörk snö” och hur det skyndar på Grönlandsisens avsmältning.

I slutet av 2019 kvalade Jason Box in på organisationen Web of Science Groups lista över världens mest inflytelserika forskare under 2010-talet. Han är förmodligen den nu levande forskare som har tillbringat mest tid på istäcket på världens största ö. Han har också gjort egna beräkningar av hur snabbt isen smälter och konstaterar att tempot motsvarar ett badkar med vatten per person på planeten – varje dag. Det får flera paradoxala konsekvenser, som havsnivåhöjning på andra sidan jorden.