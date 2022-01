Vad finns bortom drömmen om Amerika? Något svar på den frågan ger inte Linnéa Sjödins debut ”Bortom Amerika”, men frågan löper som en outtalad underström genom boken. Den är en roman fri från illusioner, men under den krassa ytan ligger ändå skärvor av krossade drömmar. Kanske också drömmen om New York, staden som på Sex and the city-manér spelar en egen huvudroll i romanen, projektionsytan för allehanda fantasier: ”Det hade verkat som en bra idé, det hade verkat som att befinna sig i världens centrum, som en plats som skulle göra saknaden efter andra platser omöjlig.”

Berättarjaget i Sjödins roman heter Lea, hon kommer till New York från ordnade förhållanden i Frankrike och blir rumskompis med Alice, som har en trasigare bakgrund utan skyddsnät. Deras tillvaro är den klassiska för unga kvinnor, halvvägs i steget mot att bli helt vuxna, med utekvällar, dåligt med cash, slumpmässigt komponerade måltider. Men deras förutsättningar är i grunden olika och när Alice av nöd tvungen börjar dra in pengar på sugardejting blir Lea nyfiken; för henne är försörjning via äldre, rika män bara ett – men nervkittlande – alternativ bland flera.