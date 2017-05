Självständiga frimärken från osjälvständig ö

Nummer 3 är ett frimärke från Saseno. Foto: imago

Nej, ön är alldeles för liten och har alltid haft för liten befolkning för att kunna styra sig själv. Idag saknas mig veterligen en fast civil befolkning, låt vara att albaner och italienare utnyttjar ön för att bekämpa smugglare i regionen. Men ön har en intressant historia och har ofta bytt ägare. Under senmedeltiden, 1500- och 1600-talen bytte albaner, venetianare och osmanska turkar av varandra som härskare – i praktiken dominerades ön av dem som gjorde sig omaket att segla dit och ta kontroll över ön. Från 1690-talet var Saseno, som italienarna kallade ön, länkad till det venetianska väldet på Joniska öarna, som 1815 blev en autonom republik under brittisk kontroll. När öarna överlämnades till det självständiga Grekland 1864 följde Saseno i teorin med, men eftersom grekerna inte bemödade sig om att ockupera ön återgick den i praktiken till turkarna. När det osmanska väldet på Balkan kollapsade under Balkankrigen 1912–1913 misslyckades Grekland att ta över ön, och det slutade med att italienarna ockuperade den i oktober 1914.

Efter första världskriget kom Sasenos/Sazans öde upp till diskussion. Italien, som var en av segrarmakterna i konflikten, vann dragkampen mot det nu självständiga Albanien, som avstod ön den 2 september 1920. Därefter lydde ön under Italien ända till andra världskriget. Det var nu öns frimärken kom till: man stämplade helt enkelt ”SASENO” över vanliga italienska frimärken. Italienarna lät även flytta över några fiskarfamiljer från Syditalien till Saseno för att den skulle kunna definieras som bebodd.

Idag är Sazan albanskt territorium. Italien avträdde formellt ön den 10 februari 1947.