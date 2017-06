Självsäkert Tyskland: "Vill alltid vinna"

Grupp A:

+ Polen: Karol Linetty, mittfältare, Sampdoria. Central mittfältare som är given i Serie A och seniorlandslaget. Inte spelat för U21-landslaget på flera år.

+ Slovakien: László Bénes, mittfältare, Mönchengladbach. Kreatör med ett farligt vänsterskott som kallas för "den nye Marek Hamsik".

+ Sverige: Joel Asoro, anfallare, Sunderland. En av många talanger i truppen. Men är bara 18 år, har debuterat i Premier League och ryktas till Arsenal.

+ England: Tammy Abraham, anfallare, Chelsea. Jättetalang som blomstrade i Championship-laget Bristol City, där han med 23 mål kom tvåa i skytteligan.

Grupp B:

+ Portugal: Renato Sanches, mittfältare, Bayern München. Var med och sköt Portugals seniorlag till EM-guld 2016. Räcker gott så.

+ Serbien: Uros Djurdjevic, anfallare, Partizan. Vände hem och sköt ligatiteln till Partizan. Gjorde nio mål på åtta kvalmatcher.

+ Spanien: Marco Asensio, mittfältare, Real Madrid. Offensiv, teknisk och tiomålsskytt under första Real-säsongen. Ett av målen kom i Champions League-finalen.

+ Makedonien: Filip Pivkovski, mittfältare, Landskrona. Malmö-son som bytte lagkaptensbindeln i Sverige för en plats i Makedonien.

Grupp C:

+ Tyskland: Serge Gnabry, mittfältare, Bayern München. Efter ett par anonyma år blomstrade Arsenal-talangen i Werder Bremen och snappades upp av Bayern.

+ Tjeckien: Patrik Schick, anfallare, Sampdoria. Elva mål i Serie A och ryktas till Juventus. 21-åringen ger Tjeckien hopp.

+ Danmark: Marcus Ingvartsen, anfallare, Nordsjælland. Tog danska ligan med storm och öste in 23 mål. Framröstad som årets profil i ligan.

+ Italien: Gianluigi Donnarumma, målvakt, Milan. Har varit given i två säsonger trots att han bara är 18. Har rekordet som yngste seniorspelare för Italien.