Självmordsbomb utanför Högsta domstolen i Kabul

Afghanska säkerhetsstyrkor och räddningstjänst utanför Högsta domstolen i Kabul efter attentatet. Foto: Massoud Hossaini/AP/TT

Hittills har ingen grupp sagt sig ligga bakom attacken.

Afghanistans regering utkämpar ett krig mot talibanerna som drevs från makten under den USA-ledda invasionen 2001. Även terrorgruppen IS finns representerad i landet. FN publicerade nyligen en rapport som visar att antalet döda och skadade under 2016 var det högsta sedan världsorganisationen började föra statistik 2009.

Säkerhetsläget har gradvis försämrats under de senaste åren, enligt Sida-finansierade Svenska Afghanistankommittén som bedriver biståndsverksamhet i landet.