Självmordet skriver om storyn om Avicii

Skivbolaget Universals Nordenchef Per Sundin var tidig till fredagsmiddagen med frun på Östermalmsbistron Kommendören. Utanför lokalen var det en av fjolårsvårens första vackra kvällar, innan rekordsommaren skulle ta vid. Klockan var någonstans mellan sex och kvart över sex.

Per hade just beställt in en Brooklyn Lager. Då kom samtalet.