”Självmord” att avsluta stimulanser innan ECB

Så sent som förra veckan sa Riksbankschef Stefan Ingves att banken planerar att sluta sina köp av statsobligationer som den hållit på med i mer än två år. Men vice riksbankschefen Per Jansson varnar för konsekvenserna om Riksbanken börjar att dra tillbaka sina stimulanser långt före den Europeiska centralbanken (ECB). Marknadsaktörer tror att ECB kommer att förlänga sina obligationsköp långt in i nästa år.

– Skulle de här marknadsförväntningarna besannas – alltså att de fortsätter att köpa under stora delar av 2018 och att det tar mycket lång tid innan räntan höjs, kanske 2019 eller ännu senare, då är det som jag ser det lite av en självmordsexpedition från vår sida att börja normalisera penningpolitiken, säger han.