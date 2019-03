Hon var inte säker på om det någonsin skulle bli mer musik från henne. En sorglig, men rimlig reaktion från den som växt upp på topplistorna, med en stigande popularitet som slutligen slog i taket med egen konsert på Stockholm stadion. Med en stadigt växande generation popstjärnor efter sig, i hennes spår med med egen agenda, i en ny tid.

Men Veronica Maggio red ut den musikaliska identitetskrisen och när hon väl gick in i studion fanns inga tveksamheter kvar. Det framgår med all önskvärd tydlighet av ”Kurt Cobain”, den första singeln från ett album som delats i två, varav det första kommer i juni. Låten är skriven tillsammans med Kents frontman Jocke Berg (och Simon Hassle), som hon tidigare samarbetat med på ”20 questions”. Det är förstås redan på pappret den svenska popens giganters möte, en given kommersiell succé.