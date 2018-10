Självisk? Då får du lägre lön och färre barn

Den tvärvetenskapliga studien "Generosity pays: selfish people have fewer children and earn less money" riktar in sig på osjälviskhet i ett ekonomiskt och evolutionärt perspektiv, två områden där egenintresse har ansetts vara människans starkaste drivkraft. Resultatet visar motsatsen – att generösa får högre lön och fler barn än egoistiska.