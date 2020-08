Rumers femte album sedan den retrosouliga debuten ”Seasons of my soul” har undertiteln ”the songs of Hugh Prestwood”. Av det kan man läsa sig till att den persisk-brittiska sångerskan återigen uppmärksammar en låtskrivare, det är ju som personlig uttolkare av andras verk hon framför allt profilerat sin karriär.

Den på countryscenen verksamma Prestwood når förstås inte upp till Burt Bacharachs och Hal Davids genialitet, låtskrivarduon som Rumer tolkade med den äran på 2016 års ”This girl’s in love”. Men nog håller hans vardagligt bitterljuva och snyggt tonsatta små berättelser i sann countrytradition hög klass.