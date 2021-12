Sjukdom med personalbrist som följd gör att SJ tvingas ställa in närmare 30 tågavgångar per dag under julveckan, rapporterar Expressen.

De berörda avgångarna är planerade måndag till torsdag, och de i huvudsak drabbade sträckorna är bland annat Stockholm-Göteborg, Stockholm-Malmö, Stockholm-Uppsala och Linköping-Gävle. Andra sträckor kan komma att beröras av enstaka inställda avgångar.