Sitter i mardrömshäkte – försöker få till en deal

Några av världens mest kända brottslingar har suttit inspärrade i de trånga cellerna, däribland knarkkungen Joaquin ”El Chapo” Guzman och storsvindlaren Bernie Madoff. Sedan en tid tillbaka är det här, på det ökända Manhattan-häktet MCC, som den forne Östermalmsbon Sebastian Greenwood vistas. Han står åtalad för sin roll i jättebedrägeriet Onecoin, den falska kryptovalutan som drog in flera miljarder kronor.

Rättsprocessen som ska avgöra hans framtid gick i fredags in i ett nytt skede. Själv sade han inte mycket under förhandlingen, som på grund av coronasmittan skedde via telefonkonferens. Men åklagarsidan avslöjade att två hårddiskar med bevismaterial från utredningen har delgetts Sebastian Greenwood.