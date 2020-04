Irving Adjei har en röst fixerad i moll. Den 26-årige artisten från Tottenham med artistnamnet Headie One har den brittiska rappens starkaste röst sedan den fortfarande så inflytelserike legenden Giggs.

Och med mixtejpet ”Gang” i samarbete med producenten Fred Again (Burna Boy, Stefflon Don och The Xx) ämnar Headie One slutgiltigt ta steget upp i första divisionen. Gästartister som FKA Twigs, Sampha, Slowthai och Jamie Xx är inbjudna för att understryka intentionen. Fred Again har även producerat några spår åt Stormzy, den artist som Headie One mest uppenbart använder som måttstock.