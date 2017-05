Sigge Eklund spelar i "Modus"

Sigge Eklund. Arkivbild. Foto: Noella Johansson/TT

Författaren Sigge Eklund är klar för en roll i TV4:s kriminaldrama "Modus". Han ska spela nyhetsuppläsare i den andra säsongen av serien, säger han i sin och Alex Schulmans podcast:

"Jag har en funktion som förklarande element under handlingen. Det är ett ganska invecklat kriminaldrama som hela tiden kommenteras på nyheterna för att tv-publiken ska hänga med".

"Modus" har premiär på strömningstjänsten C More i höst och sänds senare i TV4. Sedan tidigare är det känt att bland andra "Sex and the city"-stjärnan Kim Cattrall har en roll i serien.