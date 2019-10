Sidenvägen sätt för Peking att få politisk makt

Ett nät av vägar, höghastighetståg, hamnar, energi och annan infrastruktur som ska underlätta Kinas handel med världen. Det var främst så som Kinas president Xi Jinping 2013 lanserade sitt flaggskeppsprojekt, som blev känt som "den nya sidenvägen". Namnet syftade på de handelsvägar som på medeltiden blev startskottet för Kinas handel – den som i modern tid byggt landets ekonomiska makt.

Det är lätt att tro att Belt and road–projektet som det egentligen heter, en av världens största infrastruktursatsningar någonsin, handlar om just vägar och broar. Men i själva verket är det bara en liten del, säger Kinakännaren Nadège Rolland vid The National Bureau of Asian Research i Washington, till TT.