”Sidas beslut är både modigt och klokt”

Fyra unga tjejer på ett hem för unga mödrar i Nicaragua, ett land där abort är förbjudet. Foto: Anna Tärnhuvud

REPLIK | BISTÅND

En genomtänkt strategi för reproduktiv och sexuell hälsa innehåller flera instrument. Det handlar om kunskap om reproduktion, om hygien och sanitetsskydd, liksom om värderingar som jämställdhet, kvinnors rättigheter och frihet.

Debatt Det här är en argumenterande text med syfte att påverka. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

En del av en framgångsrik strategi är också information om och möjlighet till abort. Det föds idag alltför många oönskade barn och det utförs alltför många farliga aborter som dödar kvinnor. Ja, dödsfall i samband med farliga aborter är idag en av den viktigaste orsaken till mödradödlighet i u-länder, det utförs cirka 20 miljoner osäkra aborter som leder till 67 000 kvinnors död varje år och till att fem miljoner kvinnor får bestående men rapporterar forskarna Haddad och Nour i Obstretics and Gynecology, 2009.

Trumpadministrationens beslut att inte ge bistånd till organisationer som informerar om abort medför lidande och död för många människor. Det kan också innebära att sjukvårdsupplysning om hiv och andra sexuellt överförda sjukdomar försvåras. Beslutet är ett uttryck för en obehaglig paternalism: president Trump och hans högerkristna väljare tvingar på den fattiga världen sin uppfattning om abort istället för att låta människor välja själva, kosta vad det kosta vill.

Med anledning av att Sida beslutat att inte ge bistånd till de organisationer som följer den amerikanska administrationen påbud skriver Per Ewert från Claphaminstitutet på SvD Debatt: ”Sidas agerande är så allvarligt att det med fog skulle kunna benämnas som inledningen av ett biståndskrig. Det är också ett svårt ingrepp i hjälporganisationers arbete, men allra allvarligast är att Sida på detta sätt förpassar kvinnor, män och barn i fattiga länder in i en utsatt situation där deras hjälpbehov överskuggas av svenska abortpolitiska utspel.”

Men, föreligger det inte ett missförstånd här. Är det inte Trumpadministrationens beslut som Ewert beskriver? Det är ju det beslutet som utgör ett ”ingrepp i hjälporganisationernas arbete” och som ”förpassar kvinnor, män och barn i en utsatt situation”.

Sida har fattat ett modigt och klokt beslut. Sjukvårdpersonal och biståndsarbetare vet att information om och möjligheter att välja abort utgör en oundgänglig del av en framgångsrik familjeplaning och minskad mödradödlighet i fattiga länder. Beslutet kan förhoppningsvis leda till att fler länder följer efter och att effekten av Trumpadministrationens diktat som medför så mycket lidande minskas.

Göran Collste

professor i tillämpad etik, medverkar i projektet: Mobile learning for sexual and reproductive health and rights

Göran Collste Foto: Privat