Sida ger 430 miljoner till WHO

"Under våren 2020 när covid-19 slagit mot hela världen står det klart att en global pandemi behöver ett globalt svar. I det svaret är WHO:s roll är helt avgörande för att begränsa viruset och dess konsekvenser. Sverige och svenskt bistånd stöttar WHO i detta arbete, och därför väljer vi nu att gå in med ett ökat stöd", säger Sidas generaldirektör Carin Jämtin i ett pressmeddelande.

320 miljoner kronor av stödet är planerat att ges som obundet bidrag för åren 2020 och 2021. Sida skriver att man väljer att göra på det sättet för att WHO ska kunna använda medlen där de gör som mest nytta.