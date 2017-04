Shyamalan gör uppföljare till "Unbreakable"

M Night Shyamalan. Arkivbild. Foto: Antonio Calanni/AP/TT

M Night Shyamalans nästa film "Glass" är en uppföljare till båda hans tidigare filmer "Unbreakable" och "Split", skriver Variety.

Regissören berättar själv om nyheten på Twitter:

"Min nya film är en uppföljare till 'Unbreakable' OCH 'Split'. Det har alltid varit min dröm att låta båda filmerna krocka i en tredje film."

Skådespelarna Bruce Willis och Samuel L Jackson från "Unbreakable" kommer att medverka i "Glass", liksom James McAvoy och Anya Taylor-Joy från "Split".

"Split", från i fjol, och Shyamalans föregående film "The visit" utgjorde en välbehövlig vändpunkt för regissören vars rykte fått en rejäl törn efter floppfilmerna "The last airbender" och "After earth".