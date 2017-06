Shorter spelar för en mänskligare värld

Född: 1933 i Newark, New Jersey.

Bor: I Los Angeles.

Karriär i korthet: Slog igenom på 1950-talet med trummisen Art Blakey's Jazz Messengers. På 1960-talet spelade han tillsammans med Herbie Hancock, Ron Carter och Tony Williams i Miles Davis Second Great Quintet, en grupp som brukar kallas för jazzens mest inflytelserika. En förklaring till det är just Wayne Shorters kompositioner som till exempel "Footprints" och "Nefertiti".

På 1970-talet bildade Wayne Shorter fusiongruppen Weather Report.

I slutet av 70-talet började han medverka på Joni Mitchells skivor, det var också Shorter, inte Manhattan Transfer, som skrev hitlåten "Birdland". Under senare år har han jobbat med bland andra Esperanza Spalding. För tre år sedan blev hans nya skiva "Without a net" årets mest hyllade jazzskiva i USA, enligt LA Times.

Övrigt: Är praktiserande buddist.

Familj: Är gift för tredje gången. Hans andra fru dog tillsammans med sin systerdotter i en flygolycka 1996.

Polarprisjuryn beskriver honom som "en tonutforskare" som med mod och visionära öron hela tiden sökt jazzens och musikens outforskade sidor. I Polarprisets egen intervju liknar Wayne Shorter sitt musicerande vid att åka flygande matta.