Den amerikanska sångerskan Sheryl Crow dedikerade låten "Soak up the sun" till Greta Thunberg under helgens Glastonbury-festival i England, rapporterar NME.

Crow sällar sig därmed till en rad kända artister och skådespelare som har hyllat den svenska miljöaktivisten under det senaste året, däribland Arnold Schwarzenegger, Leonardo Di Caprio, Anne Hathaway och Bono.