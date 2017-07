Shanes-sångaren Staffan Berggren har avlidit

The Shanes var populära under 1960-talet. Bilden är från 1967 då Staffan Berggren lämnat bandet. Arkivbild. Foto: TT

The Shanes-sångaren och gitarristen Staffan Berggren har avlidit, skriver lokala medier. Berggren både sjöng och spelade gitarr i bandet The Shanes som var populära i Sverige under 60-talet.

"Man kan säga att han var Norrbottens första rockgitarrhjälte", säger bandkollegan Svante Elfgren till medierna.

Förutom Staffan Berggren och Svante Elfgren bestod The Shanes under de tidiga åren av Thommy Wåhlberg och Tor-Erik Rautio. Tillsammans blev de kända med låtar som "Gunfight saloon", "Let me show you who I am", "I don't want your love" och "Chris-Craft no. 9". Bandet turnerade runt hela Sverige, hade flera låtar på Tio i topp-listan och var förband till The Beatles.

Berggren lämnade bandet 1965 men återförenades med kollegorna i Badhusparken i Piteå 2000.

Staffan Berggren blev 72 år.