Foto: 20th Century Fox och Evan Vucci/ IBL

Caesar har yvig blond kalufs, alltför lång röd slips och en välklädd fru som talar med slavisk brytning. Han badar i guld och twittrar frenetiskt. Referenserna till Donald Trump är påtagliga när The Public Theater i New York nu sätter upp Shakespeares ”Julius Caesar” i Central Park.

Kommentar En kommentar belyser ett ämne ur flera infallsvinklar. Eventuella åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Problemet är att Caesar även i Trumpisk gestalt följer manus – i början av tredje akten omringas han, knivhuggs blodig, utropar Et tu, Brute och dör.

Det blev för mycket för konservativa Fox News som pumpade ut en darrig inspelning av scenen med rubriken “New York City pjäs tycks visa mordet på Trump”, och för Delta Air Lines och Bank of America som drog tillbaka sina sponsorskap av pjäsen.

Annons X

Bilden av Trump som Caesar är förstås skrattretande i sig. Kritiker som recenserat pjäsen vittnar om stor munterhet i publiken under spelets inledande akter, förstärkt av diskrepansen mellan en lättkränkt, obildad president och dramats huvudperson, den intelligente strategen och visionären Caesar.

Men Caesargestalten har i den amerikanska traditionen djupa och ambivalenta historiska rötter. Caesar är visserligen beundransvärd, men framställs också som republikens fiende och slutlige ödeläggare.

Caesargestalten har, i den amerikanska traditionen, djupa och ambivalenta rötter. Caesar är visserligen beundransvärd, men framställs också som republikens fiende och slutlige ödeläggare. Under det amerikanska frihetskriget fick han symbolisera den brittiska monarkin, och Virginias sigill, skapat 1776, visar en personifikation av det romerska begreppet Virtus som står över en Caesarfigur, klädd i purpurmantel och tappad krona. Härunder läses mottot Sic semper tyrannis, så går det alltid för tyranner, (felaktigt) tillskrivet Brutus under mordet på Caesar.

För de amerikanska grundlagsfäderna syftade den viktiga maktdelningsprincipen till att hindra framkomsten av en amerikansk Caesar, en president som skulle överträda sina befogenheter, undergräva republiken och bana väg för enväldet. Shakespeares ”Julius Caesar” har av tradition lästs flitigt av amerikanska skolelever, eftersom den sätter fingret på det politiska systemets bräcklighet och de moraliska överväganden en urholkning av republikens demokrati kan ställa medborgarna inför.

Namnet Caesar står i USA för maktfullkomlighet. Det är därför ingen slump att amerikanska presidenter av hävd karikerats lagerkrans- och togaförsedda.

Namnet Caesar står i USA för maktfullkomlighet. Det är därför ingen slump att amerikanska presidenter av hävd karikerats lagerkrans- och togaförsedda. Rollen som Caesar i samtidsnära uppsättningar av Shakespeares pjäs har också vid ett flertal tidigare tillfällen spelats av karaktärer med uppenbara drag av sittande presidenter, republikaner (George W. Bush) såväl som demokrater (Barack Obama). Även icke-amerikanska makthavare har dramatiserats i rollen; berömd är Orson Welles fascistkritiska produktion från 1937, där Caesar fick låna Mussolinis gestalt. Efter invasionen av Irak producerades ett flertal uppsättningar av ”Julius Caesar”, som omväxlande gavs drag av Bush och Saddam Hussein, beroende på perspektiv.

Dramats storhet är just denna – det öppnar för regissörer, skådespelare, publik och läsare en rad olika, rentav motstridiga tolkningsmöjligheter. Att köra enbart mordscenen på repeat och hävda att pjäsen uppmuntrar till våld är dock att missförstå och banalisera Shakespeare å det grövsta – i själva verket orsakar beslutet att döda Caesar de sammansvurnas fall.

Det betyder inte att teatern alltid är ofarlig; om trumpisterna haft koll på sin historia skulle de på ett mycket skickligt sätt kunnat hänvisa till mordet på Lincoln, som faktiskt utfördes av en Brutusinspirerad Shakespeareskådepelare. Idag är det emellertid snarast den upphetsade högerpropagandan om skrämmer – häromdagen avbröts pjäsen av två Trumpaktivister som skrek att publiken var nazister som Goebbels skulle varit stolt över.

Foto: Joan Marcus/AP

Var och en som läst eller sett Shakespeares drama vet att Caesar och Brutus är komplexa karaktärer. Caesar är makthungrig och överlägsen, men också stolt och modig – därför valde Nelson Mandela att i den insmugglade Shakespeareutgåvan i fängelset på Robben Island markera Caesars sista ord till hustrun Calpurnia – Cowards die many times before their deaths; / The valiant never taste of death but once.

Brutus å andra sidan är en rättskaffens man som väljer fosterlandets väl framför kärleken till Caesar, men som efter dådet doppar arm och kniv i vännens blod för att i segerrus tåga ut på Roms gator. Pjäsen är de facto en tragedi, som medför undergång för alla inblandade: Caesar, Brutus och den romerska republiken.

När sonen Donald Trump Jr. på Twitter klandrar gratisföreställningen i Central Park iscensätts ironiskt nog ett av pjäsens budskap – att republikens fall banade väg för imperiets monarki, där maktutövningen kom att centreras i och runt en och samma familj.

Autokrater har i alla tider begränsat den fria konsten. Bakom Trumps neddragningar av medel till konst och vetenskap ligger förutom det uppenbara ointresset för dessa verksamheter en vilja att kringskära intelligent kritik av den egna maktpositionen. När sonen Donald Trump Jr. på Twitter klandrar gratisföreställningen i Central Park iscensätts ironiskt nog ett av pjäsens budskap – att republikens fall banade väg för imperiets monarki, där maktutövningen kom att centreras i och runt en och samma familj.

Vad kan vi lära av intermezzot i New York? Detta: att kulturen behöver värnas under stabila tider – om inte blir den ett lätt byte för varje autokratiskt styre. Att drama, satir och maktkritik utgör en central del av en vital demokrati. Och vidare – att kultur och historia utgör nycklar för att kunna förstå, kommentera och kritisera det politiska skeendet.

Ni som anser att Julius Caesar och Shakespeare är obsolet kunskap som inte bör läras ut i skolan eftersom de ömtåliga barnen skall fokusera på att ha roligt och bli framtidens lyckade entreprenörer – det politiska dramat i New York visar att ni har fel!