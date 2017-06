Skådespelaren Sven Wollter gör huvudrollen i "Kung Lear" på Stockholms stadsteater Foto: Lars Pehrson

Jag är en trogen läsare av The Economist. I den senaste utgåvan finns en helt magnifik Lexington-krönika. (Lexington är den stad där det första slaget i det amerikanska frigörelsekriget utkämpades.)

Ledare Det här är en text från SvD Ledare. Ledarredaktionen är partipolitiskt oavhängig med beteckningen obunden moderat.

Sedan fem år tillbaka skriver David Rennie, som är tidskriftens Washington-chef, denna krönika. Rennie är en mycket rutinerad journalist - och därtill son till den tidigare högste chefen för MI6 (John Rennie).

Man skulle kunna tro att de ironiska kommentarerna till president Trumps osannolika regeringssammanträde à la Nordkorea (om det funnits medier där) skulle vara uttömda vid det här laget. Jag skrev själv om denna sällsamma händelse här.

Annons X

Men den uppenbart litterärt och klassiskt bildade Rennie diskuterar nu händelsen på ett intressant sätt med utgångspunkt från Shakespeare.

Efter att ha diskuterat likheter med King Lear, Julius Caesar och andra gestalter från diktens värld sammanfattar Lexington sin syn på Trumps framträdande:

Mr Trump is a boastful, thin-skinned praise-addict. Lacking a governing record after squandering the start of his presidency, he used his first full cabinet meeting to stage a televised display of loyalty. He knew full well that the powerful men and women in the room were flattering him—and relished their humiliation. He is more bully than tragic hero.

Och avslutningsvis kommenterar han deltagarna runt regeringsbordet:

The fact that Mr Trump is a smaller, shallower figure than most Shakespearean heroes (or villains, come to that) makes the craven behaviour of his cabinet secretaries and other Republican enablers even harder to explain. Unlike courtiers in a Jacobean tragedy, they risk neither execution nor banishment. No invading army or witches’ curse impels so many members of Team Trump to sell their reputations and dignity cheap: merely ambition, and the comforting fiction that they are indispensable. Serving Mr Trump is a modest test of character, by Shakespearean standards. It is one which too many underlings are failing.

Frågan kvarstår obesvarad: hur kan så pass erfarna kvinnor och män runt regeringsbordet låta sig förnedras på detta sätt?