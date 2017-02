Sexistiska budskap förbjuds på bilar

På det kritiserade företagets fordon står det bland annat "det är lättare att be om ursäkt än att be om lov" och "livet suger om din flickvän inte gör det". Över 125 000 personer har skrivit under ett upprop för att få dem att sluta med dessa slogans.

Regeringen i Queensland har kritiserat företaget för att dra nytta av den negativa uppmärksamheten i marknadsföringssyfte. Oppositionens talesperson för anti-våldsfrågor, Ros Bates, är bestört.

– De här bilarna främjar våldtäkt, uppmuntrar sexism och hetsar till våld, säger hon.

Annons X

Den nya lagen innebär att fordon kan avregistreras om inte stötande budskap avlägsnas inom två veckor.